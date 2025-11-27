Ο Γκονζάλο Γκαρσία ήταν η αποκάλυψη του καλοκαιριού για την Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του στο παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων στις ΗΠΑ, όπου πέτυχε τέσσερα γκολ.

Η συνέχεια όμως δεν ήταν ανάλογη για τον 21χρονο Ισπανό φορ, καθώς δεν είναι στις επιλογές του Τσάβι Αλόνσο για την ενδεκάδα της «βασίλισσας».

Έτσι σύμφωνα με την εφημερίδα «Defensa Central» έχει ζητήσει από τη διοίκηση να μεταγραφεί σε άλλη ομάδα και ήδη η Άστον Βίλα έχει καταθέσει πρόταση 20 εκατ. ευρώ για να πάρει τα δικαιώματα του στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, ενώ και η Μπράιτον έχει μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του, προσεγγίζοντας τον μάνατζερ του.