Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν σχεδιάζει να κρατήσει στο δυναμικό της τον Αντόνιο Ρούντιγκερ. Μπορεί η διοίκηση της ισπανικής ομάδας να πιστεύει στην αξία του 31χρονου Γερμανού διεθνή στόπερ, αλλά ο Τσάμπι Αλόνσο είναι αρνητικός στην επέκταση του συμβολαίου του, που λήγει το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Ρούντιγκερ το περασμένο καλοκαίρι είχε μεγάλη πρόταση από την Αλ Χιλάλ της Σαουδικής Αραβίας, η οποία τού πρόσφερε τις τριπλάσιες αποδοχές, αλλά την απέρριψε, αφού είχε αποφασίσει την παραμονή του στο «Μπερναμπέου».

Τώρα όμως σκέφτεται την πρόταση των Αράβων, αφού βλέπει την Ρεάλ διστακτική στο να τού προσφέρει νέο συμβόλαιο. Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ ο Γερμανός στόπερ εξετάζει την προοπτική να φύγει από τη Μαδρίτη με προορισμό το Ριάντ και τη Saudi Pro league, αλλά στη διεκδίκηση του έχει μπει δυναμικά και η Φενέρμπαχτσε, που τον θέλει τον Γενάρη στην Τουρκία.