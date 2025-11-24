Στη Ρεάλ Μαδρίτης η ισορροπία των ισχυρών προσωπικοτήτων δεν είναι ποτέ εύκολη υπόθεση.

Αυτή τη φορά ο Βινίσιους έχει βάλει… μπαρούτι στα αποδυτήρια της «βασίλισσας», καθώς καλά κρατεί η κόντρα του με τον Τσάμπι Αλόνσο, παρά τις προσπάθειες να παρουσιαστεί πως το κλίμα έχει βελτιωθεί.

Ο Βραζιλιάνος όχι μόνο δεν δείχνει διάθεση να «ρίξει νερό στο κρασί του», αλλά –σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα– είναι αποφασισμένος να οδηγήσει τη διαμάχη στα άκρα.

Η δημόσια απολογία του μετά το επεισοδιακό «Clasico», όπου αντέδρασε έντονα στην αλλαγή του, απευθυνόταν μόνο στους φιλάθλους, αφήνοντας εκτός τον προπονητή του, κάτι που ερμηνεύτηκε ως ξεκάθαρο μήνυμα.

Με το συμβόλαιό του να εκπνέει το 2027, η Ρεάλ θέλει να τον «δέσει» με νέα συμφωνία για να αποφύγει το ενδεχόμενο να τον χάσει χωρίς αντάλλαγμα.

Ωστόσο, ο ίδιος φέρεται να έχει ενημερώσει τον Φλορεντίνο Πέρεθ ότι δεν έχει καμία πρόθεση να ανανεώσει και πως εξετάζει ήδη το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη Μαδρίτη.

Όλα αυτά συμβαίνουν λίγες ημέρες πριν από το κρίσιμο παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στον Ολυμπιακό στη League Phase του Champions League, με την εσωτερική ένταση να δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο θόρυβο γύρω από την ομάδα.