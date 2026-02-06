Πρόβλημα με τον Ροντρίγκο έχει προκύψει στη Ρεάλ.

Όπως ανακοίνωσε η «βασίλισσα» ο Βραζιλιάνος επιθετικός ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στον οπίσθιο μηριαίο μυ του δεξιού ποδιού και βρίσκεται στα… πιτς, χωρίς οι Μαδριλένοι να διευκρινίζουν τη διάρκεια της απουσίας του.

Οι «μερένχες», οι οποίοι αγωνίζονται εκτός έδρας με τη Βαλένθια το βράδυ της Κυριακής (8/2), θα στερηθούν ήδη για αυτό το ματς και τον Βινίσιους Ζούνιορ, που είναι τιμωρημένος, καθώς και τον Τζουντ Μπέλινγχαμ, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον αριστερό μηρό.