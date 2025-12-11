Μόνο σίγουρος δεν νιώθει στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης ο Τσάμπι Αλόνσο, μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα. Τα ισπανικά ΜΜΕ αναφέρουν μάλιστα πως μετά την ήττα στο «Μπερναμπέου» από τη Μάντσεστερ Σίτι με 2-1, για το Champions League, είναι ακόμη πιο δύσκολη η κατάσταση για τον 44χρονο κόουτς από το Σαν Σεμπαστιάν, αλλά η διοίκηση δεν έχει αποφασίσει ακόμη για την απόλυση του.

Η αθλητική εφημερίδα της Μαδρίτης «Marca» αναφέρει πως ο πρόεδρος του ισπανικού συλλόγου, Φλορεντίνο Πέρεθ, αποφάσισε να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στον Αλόνσο και το κυριακάτικο ματς της La Liga στην έδρα της Αλαβές θα κρίνει το θέμα της παραμονής του ή όχι στον πάγκο των «μερένχες». Σε περίπτωση ήττας ο Αλόνσο θ’ απολυθεί αμέσως μετά το ματς στο στάδιο «Μεντιθορόθα».