Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν αποκλείει πλέον την παραχώρηση του Εντουάρ Καμαβινγκά, παρά το γεγονός πως πρόσφατα επέκτεινε το συμβόλαιο του έως τον Ιούνιο του 2029.

Ο Γάλλος διεθνής μέσος είναι δυσαρεστημένος από τον προπονητή του στη «βασίλισσα», ζήτησε να παραχωρηθεί τον Ιανουάριο, έχοντας προτάσεις από ομάδες της Premier League και συγκεκριμένα της Νιούκαστλ, της Μάντσεστερ Σίτι και της Λίβερπουλ, όπως σχετικά αναφέρει η αθλητική εφημερίδα της Μαδρίτης «ΑS».

Ο 23χρονος Γάλλος διεθνής μέσος δεν είναι πλέον στα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο, μονολότι ο ίδιος το περασμένο καλοκαίρι εισηγήθηκε στη διοίκηση του ισπανικού συλλόγου ν’ απορρίψει όλες τις προτάσεις.

Σύμφωνα επίσης με την αγγλική ιστοσελίδα «Football Insider» ο Καμαβινγκά είναι δυσαρεστημένος από το γεγονός πως δεν είναι βασικός σε όλα τα ματς και έχει ζητήσει από τον μάνατζερ του να επισπεύσει τις διαδικασίες για να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της Αγγλίας στη χειμερινή μεταγραφική αγορά.

Μάλιστα η ιστοσελίδα «Caught Offside» από την πλευρά της υποστηρίζει πως η Λίβερπουλ είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση 70 εκατ. ευρώ για να πάρει τα δικαιώματα του.