Η Ρεάλ συνεχίζει τις ανανεώσεις συμβολαίων. Μετά την συμφωνία με τον Αρντά Γκιουλέρ, ο σύλλογος της Μαδρίτης προχώρησε στην επίσημη επέκταση της συνεργασίας με τον 26χρονο Γάλλο διεθνή μέσο Ορελιέν Τσουαμενί.

Το συμβόλαιο του Τσουαμενί είχε ισχύ έως το 2028 και ο Γάλλος άσος υπέγραψε πλέον συμβόλαιο που εκτείνεται έως το 2032.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ορελιέν Τσουαμενί συμφώνησαν στην επέκταση του συμβολαίου του παίκτη μας, διατηρώντας τον στον σύλλογο έως τις 30 Ιουνίου 2032», αναφέρει η ανακοίνωση που δημοσίευσε η ομάδα της Μαδρίτης την Πέμπτη (19/11) στην επίσημη ιστοσελίδα της.