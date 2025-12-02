Ο Φερλάν Μεντί υπέστη νέο μυϊκό τραυματισμό, αυτή τη φορά στον δικέφαλο μηριαίο του δεξιού ποδιού, και θα απουσιάσει για αρκετές εβδομάδες από τις υποχρεώσεις της Ρεάλ, όπως ανακοίνωσε ο Ισπανικός Σύλλογος.

Ο Γάλλος αριστερός μπακ έμεινε εκτός δράσης για περίπου επτά μήνες, λόγω προβλήματος τραυματισμού, επανήλθε στις προπονήσεις τον Οκτώβριο, και έδωσε το «παρών» σε επίσημο αγώνα πριν δύο εβδομάδες στο «Γ. Καραϊσκάκης», όταν μάλιστα επιλέχθηκε από τον Τσάμπι Αλόνσο στο βασικό σχήμα της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό για το Champions League.

Στο πρωτάθλημα Ισπανίας δεν πρόλαβε να αγωνιστεί ούτε δευτερόλεπτο πριν τεθεί εκ νέου, νοκ-άουτ.