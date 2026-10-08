Ο Ζοσέ Μουρίνιο γύρισε στη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως η κατάσταση στα αποδυτήρια των Μαδριλένων παραμένει προβληματική.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Αντόν Μεάνα στην εκπομπή «El Larguero», ούτε ο Πορτογάλος τεχνικός μπορεί να λύσει το πρόβλημα που υφίσταται από την περασμένη αγωνιστική περίοδο στην οποία οι «μερένγκες» καθοδηγήθηκαν από δύο προπονητές (Τσάμπι Αλόνσο και Άλβαρο Αρμπελόα).

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