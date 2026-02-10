Έντονη είναι η ανησυχία στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο τραυματισμός του Τζουντ Μπέλιγχαμ αποδεικνύεται πιο σοβαρός απ’ ό,τι είχε εκτιμηθεί αρχικά.

Δημοσιεύματα από την Ισπανία αναφέρουν ότι, αν και οι πρώτες προβλέψεις ήθελαν τον Άγγλο μεσοπιθετικό να παραμένει εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα, πλέον ο εκτιμώμενος χρόνο διπλασιάστηκε.

Ο 22χρονος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, αποχωρώντας μόλις στο 9ο λεπτό. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν θλάση στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο, ωστόσο η κατάστασή του φαίνεται πιο σοβαρή.

Δεδομένα ο Μπέλιγχαμ θα χάσει τα παιχνίδια με την Μπενφίκα για τα play off του Champions League κάτι που προβληματίζει έντονα το τεχνικό επιτελείο της «βασίλισσας».