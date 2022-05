Κ. Αντσελότι: Αξίζαμε να κερδίσουμε, είμαστε ενθουσιασμένοι

Μια ακόμη κορυφή κατέκτησε ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης ο Ιταλός Κάρλο Αντσελότι. Όχι μόνο επανέφερε τη Ρεάλ Μαδρίτης στην κορυφή της Ευρώπης το βράδυ της 28ης Μαΐου μετά τη νίκη επί της Λίβερπουλ με 1-0 στον τελικό του Stade de France, αλλά γιατί έγινε ο προπονητής με τα περισσότερα Champions League στην Ιστορία. Τέσσερα έχει κατακτήσει πλέον από την άκρη του πάγκου ο σπουδαίος Ιταλός τεχνικός, που μετράει έξι συνολικά με τα δύο που είχε κατακτήσει ως ποδοσφαιριστής.

Carlo Ancelotti becomes the first manager to ever win FOUR Champions League trophies 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/aHXhCMdOf3