Champions League: Ψάχνει να βρει το δίκιο της η Λίβερπουλ - Εξηγήσεις από την UEFA ζητάει η Ρεάλ

Επιμέλεια: Άννα Νικολάου

Την περαιτέρω διερεύνηση του τελικού του Champions League μεταξύ Λίβερπουλ και Ρεάλ Μαδρίτης στο Παρίσι, ο οποίος σημαδεύτηκε από αναταραχές, ζήτησε για ακόμη μία φορά ο διευθύνων σύμβουλος της Λίβερπουλ, Μπίλι Χόγκαν.

Η αναμέτρηση, που έχρισε πρωταθλήτρια Ευρώπης τη «βασίλισσα», ξεκίνησε με πάνω από 30' καθυστέρηση, αφού η γαλλική αστυνομία προσπάθησε να εμποδίσει φιλάθλους που επιχείρησαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήρια. Κατά την προσπάθειά της αυτή, έκανε χρήση δακρυγόνων, τα οποία δέχθηκαν μερικοί οπαδοί, ανάμεσά τους και παιδιά.

Βέβαια, για όλα όσα συνέβησαν στον τελικό, οι «κόκκινοι» κατηγορήθηκαν από κάθε πλευρά για πλαστά εισιτήρια, και έτσι ψάχνουν να βρουν το δίκιο τους.

Η UEFA ζήτησε τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για το περιστατικό, ενώ η Γαλλίδα υπουργός Αθλητισμού Αμελί Ουντέ-Καστεγά δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα συνταχθεί έκθεση εντός 10 ημερών.

«Εμείς στη Λίβερπουλ ζητήσαμε να διεξαχθεί έρευνα για το τι συνέβη στο Παρίσι το Σάββατο, όχι μια έκθεση. Πιστεύω ότι αυτά είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα. Στείλαμε ξανά επιστολή στην UEFA την Παρασκευή και θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα που θα θέλαμε να διευκρινιστούν σε σχέση με τις λεπτομέρειες αυτής της έρευνας. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει αυτή η έρευνα αμέσως...», αναφέρει ο Χόγκαν στην ιστοσελίδα της Λίβερπουλ την Πέμπτη.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Ζεράλ Νταρμαμίν, έριξε το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης στους οπαδούς της Λίβερπουλ και στο ότι 30.000 - 40.000 έφτασαν στο Παρίσι χωρίς εισιτήρια, κάτι που οδήγησε στις αναταραχές. Ωστόσο, μια αναφορά στους New York Times ανέφερε πως μόνο 2.589 πλαστά εισιτήρια αναχαιτίστηκαν από την ασφάλεια του γηπέδου.

«Μίλησα με τον ομόλογό μου στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος κατέστησε σαφές ότι οι οπαδοί τους είχαν επίσης προβλήματα. Είχαν μεγάλες ανησυχίες με τη λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομικής επιχείρησης γύρω από τον αγώνα», επισήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος των «κόκκινων».

«Απ' ό,τι καταλαβαίνω, και η Ρεάλ Μαδρίτης θα δημοσιοποιήσει κάποιες λεπτομέρειες στα κανάλια της για τα περιστατικά. Ο πόνος, η θλίψη, η ζημιά, η πληγή... και στη συνέχεια να σου λέει ένας Γάλλος υπουργός ότι μόνο οι οπαδοί της Λίβερπουλ ήταν πρόβλημα, είναι απλώς ντροπιαστικό. Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ξεκαθαρίσει ότι υπέφεραν και οι οπαδοί της», πρόσθεσε ο Χόγκαν.

Λίβερπουλ: Στις 6.500 οι αναφορές για τις αναταραχές

Οι «κόκκινοι» έχουν πλέον ν' αντιμετωπίσουν την γαλλική κυβέρνηση και τις Αρχές της χώρας που ρίχνουν το φταίξιμο στους Άγγλους οπαδούς, και έτσι ζήτησαν αναφορές από τον κόσμο που ήταν έξω από το Stade de France και βίωσε όσα άσχημα συνέβησαν στον μεγάλο τελικό του Champions League. Μέχρι στιγμής ο σύλλογος έχει λάβει 6.500 αναφορές από τον κόσμο για τα παρατράγουδα έξω από το γήπεδο

We would like to thank the many thousands of supporters who have returned their Champions League final feedback forms, and ask anyone who has not completed it yet to do so by Sunday June 5.