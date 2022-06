Ανακοίνωσε Ρούντιγκερ η Ρεάλ!

Μόνο η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης απέμενε για να αποτελέσει και επισήμως παίκτη της πρωταθλήτριας Ευρώπης 2022, ο Αντόνιο Ρούντιγκερ.

Αυτό εν τέλει συνέβη την Πέμπτη με τη «βασίλισσα» να γνωστοποιεί τη σύναψη συμφωνίας με τον Γερμανό διεθνή στόπερ, για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Οι Μαδριλένοι θα παρουσιάσουν τον Ρούντιγκερ στους εκπροσώπους του Τύπου στις 20 Ιουνίου (13:00) στη Ciudad Real Madrid.

Ο Ρούντιγκερ αποκτήθηκε ως ελεύθερος από την Τσέλσι. Το συμβόλαιό του θα έχει ισχύ από 1η Ιουλίου, με τον παίκτη να έχει ετήσιες αποδοχές περίπου 10 εκατ. ευρώ, συν μπόνους στόχων και συμμετοχών.

