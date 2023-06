Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Μπέλινγκχαμ για 6 χρόνια

Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και επισήμως είναι για τα επόμενα έξι χρόνια ο Τζούντ Μπέλνγκχαμ, με τους Μαδριλένους να ανακοινώνουν την απόκτησή του για τα επόμενα έξι χρόνια.

Η παρουσίασή του, για την απόκτηση του οποίου οι Μαδριλένοι δαπάνησαν περισσότερα 100 εκατομμύρια ευρώ, θα γίνει με τη δέουσα επισημότητα αύριο Πέρμπτη 15 Ιουνίου.

Λίγο πριν η Ρεάλ ανακοινώσει την απόκτηση του, η πρώην ομάδα του, η Ντόρτμουντ ευχαρίστησε τον ποδοσφαιριστή δημοσίως για την προσφορά του στον σύλλογο.

For every moment, for every minute.



Thank you, Jude 🖤💛 pic.twitter.com/Pl2sHOqPhM