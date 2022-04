Πέθανε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, Φρέντι Ρινκόν

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, ο πρώην ποδοσφαιριστής Φρέντι Ρινκόν, μετά από τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη.

Ο Κολομβιανός, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, είχε σοβαρό τροχαίο όταν το βαν στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με φορτηγό. Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση και κατέληξε μετά από λίγα 24ωρα.

«Παρ’ όλες τις προσπάθειες που έγιναν από την ιατρική μας ομάδα, ο ασθενής Φρέντι Εουσέμπιο Ρίνκον Βαλένθια, πέθανε σήμερα», αναφέρεται στο ιατρικό ανακοινωθέν που δόθηκε στην δημοσιότητα από την κλινική «Imabanaco» στο Κάλι.

Ο Ρινκόν αγωνιζόταν ως μέσος και είχε καταγράψει 84 συμμετοχές με την Εθνική Κολομβίας. Είχε αγωνιστεί σε τρία διαδοχικά Παγκόσμια Κύπελλα, το 1990, το 1994 και το 1998.

Στο Μουντιάλ του 1990 σημείωσε το 1-1 στο ματς με τη Δυτική Γερμανία που έδωσε στην Κολομβία την πρόκριση στη νοκ άουτ φάση. Αγωνίστηκε και στην Ευρώπη με τις φανέλες της Πάρμα, της Νάπολι και της Ρεάλ Μαδρίτης.

Σταμάτησε το ποδόσφαιρο το 2004 αγωνιζόμενος στην Κορίνθιανς.

We join together with many in the world of football to remember Freddy Rincon.



Our sincere condolences go to his loved ones, former teammates and fans from the clubs he played for, and of the @FCFSeleccionCol national team who he represented at three World Cups.



