Ρατσιστικό σχόλιο Ισπανίδας δημοσιογράφου για τον Καμαβινγκά: «Είναι πιο μαύρος και από το κοστούμι του»

Σάλος έχει ξεσπάσει στην Ισπανία, μετά από ρατσιστικό σχόλιο, που έγινε από δημοσιογράφο για τον Εντουάρντο Καμαβινγκά.

Πιο συγκεκριμένα, στη διάρκεια της παρουσίασης του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος της Ρεάλ Μαδρίτης η Λορένα Γκονζάλεθ, θεωρώντας –λανθασμένα- ότι το μικρόφωνό της είναι κλειστό, είπε για τον ταλαντούχο Ανγκολέζο άσο ότι «αυτός ο τύπος είναι πιο μαύρος από το κοστούμι του».

Η Λορένα Γκονζάλεθ, μέσω social media προσπάθησε να μαζέψει τα... ασυμμάζευτα, ζητώντας συγγνώμη για το ρατσιστικό σχόλιο που έκανε, ανακοινώνοντας παράλληλα πως δεν θα βρίσκεται στην εκπομπή που παρουσιάζει, μετά το συγκεκριμένο περιστατικό.



«Την περασμένη Τετάρτη, κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του προγράμματος “Estudio Estadio” έκανα ένα σχόλιο για το οποίο θέλω να ζητήσω ειλικρινή συγγνώμη σε όποιον τυχόν έχει προσβληθεί.

Το σχόλιο αυτό δεν είχε κακία ή περιφρόνηση για τον αθλητή, είναι ατυχές και πιστεύω ότι δεν έχει ρατσιστικό περιεχόμενο. Δεν μπορούσα να απέχω περισσότερο από τον ρατσισμό, την ομοφοβία και τις μισαλλόδοξες σκέψεις και συμπεριφορές.

Το δηλώνω όποτε έχω την ευκαιρία, δημόσια και ιδιωτικά. Καταδικάζω κάθε ρατσιστική συμπεριφορά και πράξη», ανέφερε σχετικά με το ρατσιστικό της σχόλιο.



«Θα ήθελα να απολογηθώ από το ίδιο μέρος που έκανα αυτό το σχόλιο, στην εκπομπή που συμμετέχω για εννιά χρόνια, αλλά αυτή την Κυριακή δεν θα είμαι στο Estudio Estadio», πρόσθεσε.

