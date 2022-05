Ρεάλ: Τινάζει την μπάνκα για τον Λεάο - Στα 20 εκατ. ευρώ η προσφορά

Έτοιμη να προσφέρει «χρυσάφι» για την απόκτηση του Ραφαέλ Λεάο είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Gazzetta Dello Sport», οι «μερένγκες» είναι έτοιμοι να προσφέρουν το ποσό των 120 εκατ. ευρώ για την απόκτηση 22χρονου φορ, μετά το «φιάσκο» της υπόθεσης του Κιλιάν Εμπαπέ ο οποίος παραμένει στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Real Madrid are thinking about Leao and are preparing a €120M offer (he has a €150M release clause)



Although - Milan have decided to KEEP him, extending his contract until 2026 making €5M a season.



