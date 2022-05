UEFA: Η καλύτερη ενδεκάδα του φετινού Champions League - Κυριαρχούν Ρεάλ και Λίβερπουλ

Την καλύτερη ενδεκάδα του Champions League για τη φετινή σεζόν ανακοίνωσε την Τρίτη η UEFA.

Η ενδεκάδα αναδείχθηκε από ομάδα τεχνικών παρατηρητών της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας και αποτελείται από παίκτες της πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ρεάλ Μαδρίτης, τη φιναλίστ Λίβερπουλ, αλλά και την Τσέλσι, τη Μάντσεστερ Σίτι και την Παρί Σεν Ζερμέν. Αναλυτικά η κορυφαία ενδεκάδα:

Αναλυτικά η ενδεκάδα: Τιμπό Κουρτουά (Ρεάλ Μαδρίτης), Αντι Ρόμπερτσον (Λίβερπουλ), Βίρτζιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ), Αντόνιο Ρούντιγκερ (Τσέλσι), Τρεντ Αλεξάντερ-Αρνολντ (Λίβερπουλ), Λούκα Μόντριτς (Ρεάλ Μαδρίτης), Φαμπίνιο (Λίβερπουλ), Κέβιν Ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι), Βινίσιους (Ρεάλ Μαδρίτης), Καρίμ Μπενζεμά (Ρεάλ Μαδρίτης), Κιλιάν Μπαπέ (Παρί Σεν Ζερμέν).

👕 UEFA's Technical Observer panel has selected its 2021/22 UEFA Champions League Team of the Season 🙌#UCL pic.twitter.com/I8t9T6uM5R — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022

Επιπλέον, καλύτερος νεαρός παίκτης της σεζόν στο Champions League αναδείχθηκε ο Βινίσιου Τζούνιορ, ενώ παίκτης της χρονιάς ο Καρίμ Μπενζεμα, εκπροσωπώντας και οι δύο επάξια την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ρεάλ.

🥇 UEFA's Technical Observer panel have named Real Madrid's Karim Benzema as the 2021/22 UEFA Champions League Player of the Season 👏👏👏@Benzema | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022