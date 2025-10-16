Ο Στίβεν Τζέραρντ αποφάσισε να μην επιστρέψει στη Γλασκώβη, απαντώντας αρνητικά στην πρόταση των Ρέιντζερς, οι οποίοι ψάχνουν τον αντικαταστάτη του Ράσελ Μάρτιν, που απολύθηκε από τη διοίκηση, μετά το απογοητευτικό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν, έχοντας μόλις μία νίκη σε επτά αγώνες πρωταθλήματος.

Η διοίκηση ήταν σ’ επαφές με τον Στίβεν Τζέραρντ για να επιστρέψει στο «Άιμπροξ», αλλά ο Άγγλος κόουτς, ο οποίος αποχώρησε στις αρχές του χρόνου από τη Σαουδική Αραβία και τον πάγκο της Αλ Ετιφάκ, απάντησε αρνητικά.

Έτσι η διοίκηση των «Τζερς» στράφηκε στη λύση του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, ο οποίος απολύθηκε από την τεχνική ηγεσία της Μπεσίκτας, όπως αναφέρει η εφημερίδα «The Sun», αλλά κι αυτός απάντησε αρνητικά, όπως και ο 36χρονος Γερμανός, Μάρτιν Ρολ, που αποχώρησε το καλοκαίρι από τον πάγκο της Σέφιλντ Γουένσντεϊ.

Έτσι η ομάδα της Σκωτίας στράφηκε στη λύση του 52χρονου Αυστραλού τεχνικού, Κέβιν Μάσκατ, με τον οποίο είναι στις τελικές επαφές για την υπογραφή διετούς συμβολαίου, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Times».