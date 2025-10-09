Ο Στίβεν Τζέραρντ είναι έτοιμος να επιστρέψει στη Γλασκώβη. Ο Ράσελ Μάρτιν απολύθηκε από τη διοίκηση των Ρέιντζερς, μετά το απογοητευτικό ξεκίνημα της ομάδας στη φετινή σεζόν, καθώς μετρά μόλις μία νίκη σε επτά αγώνες πρωταθλήματος. Οι «Τζερς» έμειναν στο 1-1 με τη Φόλκερκ και έπεσαν στην 8η θέση της βαθμολογίας.

Μετά τον αγώνα, οι οπαδοί των Ρέιντζερς προσπάθησαν να εμποδίσουν την αναχώρηση του λεωφορείου των παικτών πριν τους διαλύσει η αστυνομία. Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν τον Μάρτιν, συνοδευόμενο από προσωπικό ασφαλείας του σταδίου, να κατευθύνεται προς την έξοδο μακριά από τους εξαγριωμένους οπαδούς.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Record» η διοίκηση είναι κοντά σε συμφωνία με τον Στίβεν Τζέραρντ για να επιστρέψει στο «Αϊμπροξ». Ο Άγγλος κόουτς, ο οποίος αποχώρησε στις αρχές του χρόνου από τη Σαουδική Αραβία και τον πάγκο της Αλ Ετιφάκ μετά από 18 μήνες, επέστρεψε στη Βρετανία και από τότε ψάχνει για νέα δουλειά.

Ο σύλλογος από τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον παλαίμαχο Αγγλο διεθνή και εμβληματικό αρχηγό της Λίβερπουλ, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα το καλοκαίρι του 2023 και είχε συμβόλαιο ως το 2027.

Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει πως η διοίκηση πρότεινε στον Τζέραρντ να επιστρέψει στη Γλασκώβη και στο πρωτάθλημα Σκωτίας. Ο Αγγλος κόουτς είχε οδηγήσει τους «Τζερς» στην κατάκτηση του τίτλου το 2021. Μάλιστα χθες παράγοντες της ομάδας συναντήθηκαν με τον Αγγλο κόουτς στο Λονδίνο και σήμερα ή αύριο αναμένεται ν’ ανακοινωθεί η πρόσληψη του.