Παρά την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1 στο clasico της Κυριακής (25/10), η Μπαρτσελόνα είχε κάθε λόγο να χαμογελά για τις οικονομικές επιδόσεις της αναμέτρησης, καθώς τα έσοδα στο «Καμπ Νόου» έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ.

Όπως αναφέρει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα marketingregistrado από την Αργεντινή, τα συνολικά έσοδα του συλλόγου έφτασαν τα 19,1 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16% σε σύγκριση με το προηγούμενο εντός έδρας clasico, τον Μάιο του 2016.

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