Εκτόξευση κερδών για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο την αγωνιστική περίοδο 2024-’25, σύμφωνα με την έκθεση Annual Review of Football Finance, που δημοσιεύει το Deloitte Sports Business Group.

Τα έσοδα ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 6%, σε σχέση με τα 38 δισεκατομμύρια ευρώ της σεζόν 2023-’24.

Τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A και Ligue 1) κατέγραψαν κέρδη 21,6 δισεκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2024-’25, έναντι 20,4 δισεκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2023-’24.

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