Η Μπρέντφορντ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαμαντού Σανγκαρέ από τη Λανς, πραγματοποιώντας την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, το κόστος της συμφωνίας για τον διεθνή μέσο από το Μάλι ανέρχεται στα 45,6 εκατ. ευρώ.

Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο, με την αγγλική ομάδα να διατηρεί οψιόν ανανέωσης για ακόμη μία σεζόν.

Ο Σανγκαρέ αγωνίστηκε την περασμένη χρονιά στη Λανς, μετά τη θητεία του στη Ραπίντ Βιέννης, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του Κυπέλλου Γαλλίας και στη δεύτερη θέση της Ligue 1.

«Τον παρακολουθούσαμε για μεγάλο διάστημα και ήταν ένας παίκτης που θέλαμε πολύ να αποκτήσουμε», δήλωσε ο προπονητής της Μπρέντφορντ, Κιθ Άντριους.

Η Μπρέντφορντ ξεκινά τις υποχρεώσεις της στην Premier League στις 22 Αυγούστου, υποδεχόμενη την Τότεναμ.