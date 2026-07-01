Η αποχώρηση του Λεμπρόν Τζέιμς από το Λος Άντζελες, έχει απελευθερώσει χώρο στο salary cap των «Λιμνανθρώπων», που μέσα σε μερικές ώρες υπέγραψαν τέσσερις παίκτες, ολοκληρώνοντας σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ της επόμενης σεζόν.

Η free agency ξεκίνησε δυναμικά για τους Λέικερς, που μετά την αποχώρηση του Λεμπρόν Τζέιμς από την «Πόλη των Αγγέλων», έσπευσαν να κλείσουν τις «τρύπες» στο ρόστερ της επόμενης σεζόν, η οποία θα χτιστεί γύρω από τους Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς.

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