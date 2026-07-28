Σε νέα εποχή μπαίνει η Ιταλία. Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι επιστρέφει στον πάγκο της «Σκουάντρα Ατζούρα», ενώ τη θέση του τεχνικού διευθυντή αναλαμβάνει ο Κλάουντιο Ρανιέρι.

Όλα κλείδωσαν μία ημέρα μετά την απόρριψη του Αντρέα Πίρλο και τις παραιτήσεις των Μαλντίνι και Λεονάρντο με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ιταλίας (FIGC) να συνεδριάζει και να γνωστοποιεί το νέο τεχνικό της δια στόματος του προέδρου Τζιοβάνι Μαλαγκό.

Οι δύο τους θα παρουσιαστούν την Τετάρτη στις 19:00 σε συνέντευξη Τύπου, όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport»

«Ό,τι έχει προκύψει μέχρι στιγμής είναι αλήθεια: υπήρχε ένας σαφής και συμφωνημένος υποψήφιος, βασισμένος στη σύσταση του Μαλντίνι και του Λεονάρντο. Στη συνέχεια, η υπαναχώρηση από την επιλογή του Πίρλο με οδήγησε στο να μην εγκρίνω πλέον αυτήν την υποψηφιότητα, απλώς επειδή αξιολογούσα την ευκαιρία. Λυπάμαι γιατί κάποιοι την έχουν διαστρεβλώσει λίγο. Δεν υπάρχουν άλλες ερμηνείες ή αλήθειες. Δεν γνώριζα καθόλου τη συνεργασία με την Fonbet. Από νομικής άποψης, δεν υπήρχαν αντιρρήσεις για τη λήξη του συμβολαίου, αλλά απλώς δεν μπορούσα να το κάνω. Δεν υπήρξε καμία σύγκρουση ή διαμάχη με τον Μαλντίνι και τον Λεονάρντο. Με απόλυτο σεβασμό, όπως συμβαίνει στις καλύτερες οικογένειες, υπήρξε μια απόλυτη και ήρεμη συζήτηση.

Μπορώ μόνο να ευχαριστήσω τον Μαλντίνι και τον Λεονάρντο. Έχω περάσει περισσότερο χρόνο σε βιντεοδιασκέψεις μαζί τους από οποιονδήποτε άλλον τις τελευταίες 15 ημέρες. Ήταν κύριοι, ήταν ειλικρινείς και ειλικρινείς σχετικά με τη θέση τους. Η δική μου θέση ήταν εξίσου ειλικρινής.», είπε ο πρόεδρος της FIGC, Τζιοβάνι Μαλάγκο.

«Ο χρόνος τελείωνε και ένιωθα ότι το κατάλληλο άτομο για προπονητής ήταν ο Ρομπέρτο ​​Μαντσίνι. Ωστόσο, το ζήτημα του τεχνικού διευθυντή παρέμενε. Χρειαζόμουν κάποιον με τον οποίο θα μπορούσα να μοιραστώ την απόφαση να γίνω προπονητής, γιατί αν δεν υπήρχε συναίνεση, η συλλογιστική μου ήταν άνευ νοήματος. Ο Κλάουντιο Ρανιέρι συμφώνησε να γίνει τεχνικός διευθυντής πριν από πέντε λεπτά. Έρχεται από την Καλαβρία και έχει εγγυηθεί τη διαθεσιμότητά του.

Αναμένω να διορίσω κάποιον σε μία τρίτη θέση μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Μην αρχίσετε να λέτε ονόματα. Θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των εθνικών ομάδων, τον ρόλο που κατείχαν προηγουμένως οι Τζίτζι Ρίβα και Τζίτζι Μπουφόν. Ας το ονομάσουμε εποπτεία του συντονισμού των εθνικών ομάδων νέων, που αυτή τη στιγμή συντονίζεται από τον Βισκίντι».

Πρόσθεσε, τονίζοντας: «Γιατί επέλεξα τον Μαντσίνι αντί του Κόντε; Έχω πολύ καλή σχέση μαζί του, αλλά η επιλογή του προπονητή είναι μέρος μία διαδικασίας αξιολόγησης. Η περιφρόνηση του Μαντσίνι το 2023;

Είναι σαφές ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες αξιολογήσεις. Σίγουρα το έχω λάβει υπόψη, γνωρίζω για την πρόσφατη απολογία του και προφανώς όλοι έχουν κάνει τις απαραίτητες αξιολογήσεις».