Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε ότι ο προϋπολογισμός της για τη σεζόν 2026-27 θα είναι χαμηλότερος από τον αρχικά προβλεπόμενο! Ο λόγος είναι η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση συμφωνιών με υποψήφιους επενδυτές.

Ο πρόεδρος και προπονητής της, Τόνι Πάρκερ, υπογράμμισε πως οι καθυστερήσεις θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στο μπάτζετ και στη μισθοδοσία της ομάδας στην έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του συλλόγου σε Γαλλία και Ευρώπη παραμένουν αμετάβλητοι.

Η οικονομική αναπροσαρμογή έχει ήδη επηρεάσει το ρόστερ, καθώς ο Σιλβέν Φρανσίσκο αποχώρησε για τον Παναθηναϊκό, ενώ σύμφωνα με γαλλικά και ευρωπαϊκά δημοσιεύματα ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλοι σημαντικοί παίκτες.

Το αρχικό πλάνο προέβλεπε προϋπολογισμό ύψους 59 εκατ. ευρώ, όμως πλέον οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ποσό κοντά στα 24 εκατ. ευρώ.