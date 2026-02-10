Σχεδόν σίγουρη θεωρούν στην Πορτογαλία την αποχώρηση του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου από τον πάγκο της Ρίο Άβε. Σύμφωνα με την εφημερίδα «A’ Bola» ο Έλληνας τεχνικός θα πληρώσει το… μάρμαρο για τις συνεχόμενες ήττες, ενώ ο Λουίς Νασιμέντο, αδελφός του Μπρούνο Λάγκε, είναι αυτή τη στιγμή το φαβορί για να καλύψει τη θέση!

Ο 46χρονος προπονητής είναι χωρίς ομάδα μετά την αποχώρησή του από την Μπενφίκα, όπου εργαζόταν ως βοηθός, τον Σεπτέμβριο, όταν ο αδελφός του έφυγε από την ομάδα της Λισαβόνας.

Εάν η μετακίνησή του επιβεβαιωθεί, θα είναι η πρώτη φορά του Λουίς Νασιμέντο ως προπονητής σε ανώτερο επίπεδο.

Εξετάζονται επίσης οι περιπτώσεις του Βάσκο Μάτος, πρώην παίκτη της Σάντα Κλάρα, και του Ζοάο Περέιρα, πρώην προπονητή της Κάσα Πία.

Η Ρίο Άβε είναι στη 14η θέση με 20 βαθμούς, μετρώντας 4 νίκες, 8 ισοπαλίες και 9 ήττες. Για την ώρα είναι τρεις βαθμούς πάνω από την Σάντα Κλάρα, η οποία βρίσκεται κάτω από την γραμμή του υποβιβασμού.