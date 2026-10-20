Σοβαρές καταγγελίες κατά του Φλάβιο Μπολσονάρου εξαπέλυσε ο Ριτσάρλισον, υποστηρίζοντας ότι έχασε από εκείνον την κατοχή ενός ιδιωτικού νησιού στη Βραζιλία επειδή αρνήθηκε να του το πουλήσει.

Ο 29χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός που βρίσκεται εκτός πλάνων στην Τότεναμ με βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιέγραψε την δική του εκδοχή για την υπόθεση αναφέροντας ότι είχε αποκτήσει το νησί πριν από περίπου έξι χρόνια και είχε επενδύσει σημαντικό χρηματικό ποσό για την αξιοποίηση του.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr