Μέσα από ανάρτηση στον λογαριασμό του στα social media, ο Ριβάλντο «υποκλίθηκε» στην απαράμιλλη ποιότητα του Λιονέλ Μέσι, που συνεχίζει να αποτελεί ένα φαινόμενο του ποδοσφαίρου με τα κατορθώματά του στο Μουντιάλ, λίγες ημέρες πριν κλείσει τα 39 χρόνια ζωής.

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να κατακτάει κορυφές λίγες ημέρες πριν κλείσει τα 39χρόνια ζωής, με τον Αργεντίνο να έχει ήδη απολογισμό πέντε τερμάτων σε δύο παιχνίδια στη διοργάνωση με την «Αλμπισελέστε», έχοντας στο μεταξύ ξεπεράσει τον Μίρο Κλόζε για το ρεκόρ με τα περισσότερα τέρματα στην ιστορία των Μουντιάλ.

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