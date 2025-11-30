Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε ο έκτος νεαρότερος παίκτης που «σπάει το φράγμα» των 21.000 πόντων στο ΝΒΑ και ο προπονητής του, στους Μιλγουόκι Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια για τον Έλληνα άσο:

«Κάθε φορά που παίζει, έχω την αίσθηση ότι καταρρίπτει και κάποιο ρεκόρ. Είναι ο κορυφαίος παίκτης της γενιάς του. Είμαι εδώ σχεδόν δύο χρόνια, και πέρα από όλα τα άλλα, είναι και εξαιρετικός άνθρωπος.

Γι’ αυτό είμαστε όλοι τυχεροί εδώ, στο Μιλγουόκι. Σίγουρα παίζει ρόλο ο παίκτης, αλλά και ο άνθρωπος. Όταν ταιριάξεις το ταλέντο του με το ποιος είναι, αυτό σημαίνει πολλά. Είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον».