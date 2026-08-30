Από το όνειρο στον εφιάλτη μέσα σε λίγα λεπτά ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, στο ντεμπούτο του στην Bundesliga. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο στην εντός έδρας νίκη της Ντόρτμουντ απέναντι στο Αμβούργο.

Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, μετά απο μονομαχία με τον Μπακερί Γιάτα, αποχώρησε τραυματίας από τον αγώνα των Βετσφαλών κόντρα στο Αμβούργο στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του γερμανικού πρωταθλήματος. Λίγα λεπτά πριν, ο 23χρονος πανηγύρισε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της νέας του ομάδας.

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