Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με 4-2 της Μπαρτσελόνα, στο μεγάλο ντέρμπι της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, αλλά η εντυπωσιακή επικράτηση της επισκιάστηκε από τους τραυματισμούς των Κβίτσα Κβαρατσχέλια, Ουσμάν Ντεμπελέ και Μαρκίνιος.

Ο τραυματισμός του Γεωργιανού σταρ είναι ο πιο σοβαρός, καθώς σε διεκδίκηση της μπάλας με τον δεξιό μπακ της Μπαρτσελόνα, Χάβι Εσπάρτ, υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί του γόνατο και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το γήπεδο.

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