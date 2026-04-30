Πλήγμα για τη Ρεάλ Μαδρίτης! Ο Έντι Ταβάρες στην πρώτη αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για τα play off της Euroleague τραυματίστηκε, και όπως ανακοίνωσε ο ισπανικός σύλλογος υπέστη ρήξη έσω πλαγίου συνδέσμου, στο αριστερό γόνατο.

Ο σέντερ από το Πράσινο Ακρωτήρι θα μείνει στα… πιτς για το υπόλοιπο της τρέχουσας φάσης της Euroleague, ωστόσο η Ρεάλ δεν ανακοίνωσε το διάστημα απουσίας του 34χρονου.

Πάντως σε περίπτωση που η «βασίλισσα» προκριθεί στο Final-4 (22-24/5), ο Ταβάρες θα αγωνιστεί στην Αθήνα.

Ο σέντερ της Ρεάλ συμπεριλήφθηκε στο αρχικό σχήμα της Ρεάλ στο ματς με τη Χάποελ, ωστόσο αγωνίστηκε για μόλις δύο λεπτά και 47 δευτερόλεπτα, προτού αποχωρήσει από το παιχνίδι. Στη συνέχεια δεν επέστρεψε στην αναμέτρηση, ενώ το πρωί της Πέμπτης (30/4) υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν τη ρήξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι θα είναι δύσκολο να καλυφθεί το κενό του Ταβάρες στη Ρεάλ, καθώς είναι φέτος πρώτος στη Euroleague σε κοψίματα (1.8 ανά αγώνα) και τέταρτος σε ριμπάουντ (6.6 ανά παιχνίδι), ενώ είναι ο μόνος παίκτης της ισπανικής ομάδας που έχει αγωνιστεί βασικός και στα 39 ματς της ομάδας στην τρέχουσα σεζόν της διοργάνωσης, έχοντας μέσο όρο 9.6 πόντους.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ για τον Ταβάρες αναφέρει: «Μετά από τις εξετάσεις που έγιναν σήμερα στον παίκτη μας Έντι Ταβάρες από τις ιατρικές υπηρεσίες της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με ρήξη στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού γονάτου. Η ανάρρωσή του θα παρακολουθείται».