Σε μία εκ βαθέων εξομολόγηση για μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του προχώρησε ο Ρομπέρτο Κάρλος.

Ο θρυλικός Βραζιλιάνος μπακ, που μεγαλούργησε στη διάρκεια της καριέρας του με τη Ρεάλ και τη σελεσάο, μιλώντας σε συνέδριο στην Πορτογαλία, τόνισε ότι ξύπνησε ένα πρωί και είχε χάσει σχεδόν όλη την περιουσία του, κάνοντας αναφορά στα προβλήματα που αντιμετώπισε με τον πρώην μάνατζέρ του, καθώς και την οικογένειά του.

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