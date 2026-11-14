Ο Τζάστιν Ρόμπινσον οδήγησε την Μπαρτσελόνα στη νίκη με 76-74 επί του Παναθηναϊκού και στη συνέχεια μοιράστηκε τις σκέψεις του στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι.

Ο Αμερικανός γκαρντ της Μπαρτσελόνα δεν έκρυψε τη χαρά του για τη σπουδαία εμφάνιση και το τρίποντο της νίκης, τονίζοντας ότι η ομάδα του δουλεύει από το ξεκίνημα προκειμένου να χτίσει τη χημεία της στο παρκέ, πριν παραδεχτεί τη δυσκολία της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό.

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