Η Αρίνα Σαμπαλένκα (Νο 1) και η Κίκι Γκοφ (Νο 2) είναι οι τενίστριες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο εφετινό Roland Garros, καθώς ξεπέρασαν τα εμπόδια των αντιπάλων τους στους δύο σημερινούς ημιτελικούς, στο Παρίσι.

H «τιτανομαχία» ανάμεσα στην Λευκορωσίδα και την Ίγκα Σβίοντεκ (Νο 5) στο Παρίσι ανέδειξε νικήτρια τη Λευκορωσίδα.

Η επικεφαλής της παγκόσμιας κατάταξης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον ημιτελικό του φημισμένου grand slam, επικρατώντας της κατόχου του τίτλου με 7-6 (1), 4-6, 6-0, μετά από 2 ώρες και 19 λεπτά.

The moment you qualify for your first Roland-Garros final 😁#RolandGarros pic.twitter.com/1kWnAsAfDp — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2025

Έτσι η Σαμπαλένκα, η οποία στο τρίτο σετ έκανε επίδειξη ισχύος στο κορτ, μην αφήνοντας την Πολωνή να πάρει ούτε ένα game, κατέκτησε το εισιτήριο για τον τελικό του Roland Garros, όπου θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα τενίστρια.

THE TIGER TAKES OUT THE DEFENDING CHAMP OUT 🐯#RolandGarros pic.twitter.com/6NAsOwx2Yb — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2025

Αυτός θα είναι ο 3ος σερί major τελικός για την Νο1 του κόσμου, μετά το US Open (2024) και το Australian Open (2025), αλλά και ο 6ος συνολικά στην καριέρα της (ξεπερνώντας τους 5 της Σφιόντεκ), με τη Λευκορωσίδα να στοχεύει στο 4ο Grand Slam.

Από τη μεριά της η Πολωνή, έχασε στο Παρίσι μετά από 26 παιχνίδια (1.457 ημέρες), με την τελευταία της ήττα να είναι στις 9 Ιουνίου του 2021, στα προημιτελικά, από τη Μαρία Σάκκαρη.

Από τη μεριά της η Κίκι Γκοφ έβαλε… φρένο στην ονειρική πορεία της Λοΐς Μπουασόν.

Η Γαλλίδα η οποία μέχρι πρότινος βρισκόταν στο Νο 361 της κατάταξης και μπήκε στο κυρίως ταμπλό με πρόσκληση των διοργανωτών, με την ξέφρενη πορεία της στο Παρίσι και την πρόκριση στα ημιτελικά κατάφερε να κερδίσει 296 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη.

Εντούτοις το εμπόδιο της Γκοφ αποδείχθηκε απροσπέλαστο για την Μπουασόν, καθώς η Αμερικανίδα καθάρισε τον δεύτερο χρονικά ημιτελικό με συνοπτικές διαδικασίες (6-1, 6-2), κι έτσι πήρε για πρώτη φορά το εισιτήριο για τον τελικό του Γαλλικού όπεν.

Οι δύο φιναλίστ του εφετινού Roland Garros είχαν αναμετρηθεί το 2023 στον τελικό του US Open, με την Γκοφ να επικρατεί της Σαμπαλένκα, κατακτώντας το πρώτο της Grand Slam.