Η Αμερικανίδα Κόκο Γκοφ, Νο 2 στον κόσμο και φιναλίστ στη διοργάνωση το 2022, νίκησε τη συμπατριώτισσά της Μάντισον Κις (8η) με 6-7 (6/8), 6-4, 6-1 στους προημιτελικούς του Ρολάν Γκαρός.

Η πρωταθλήτρια του US Open το 2023 φτάνει στα ημιτελικά του γαλλικού όπεν για τρίτη φορά και θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα μεταξύ της Γαλλίδας Λόις Μπουασόν (361η) και της νεαρής Ρωσίδας Μίρα Αντρέεβα (6η), την Πέμπτη.

Το παιχνίδι ξεκίνησε άσχημα για την Γκοφ, καθώς βρέθηκε να χάνει με 4-1. Η Κις άρχισε να κάνει λάθη και η 21χρονη Αμερικανίδα μείωσε σε 5-4 με σετ πόιντ στο σερβίς της Κις.

