Στα 38 του χρόνια, ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε τη Δευτέρα (2/6) για 16η σερί φορά στα προημιτελικά του Ρολάν Γκαρός, πετυχαίνοντας παράλληλα την 100ή νίκη της καριέρας του στο τουρνουά, απέναντι στον Βρετανό Κάμερον Νόρι (6-2, 6-3, 6-2).

Στη μάχη για τον 25ο Grand Slam τίτλο του, ο Τζόκοβιτς συνεχίζει να σπάει ρεκόρ. Έχοντας κατακτήσει στη Γενεύη τον 100ό τίτλο της καριέρας του πριν πάει στο Παρίσι, όπου σημείωσε εκεί και την 100ή του νίκη στο Ρολάν Γκαρός, όντας ο δεύτερος στο μονό ανδρών που φτάνει αυτό το ορόσημο, πίσω μόνο από τον Ράφαελ Ναδάλ (112 νίκες).

Welcome to the * 100 match wins at Roland-Garros * club, @DjokerNole 👋#RolandGarros pic.twitter.com/3M9UMRna9R

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 2, 2025