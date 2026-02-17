Με στόχο να βάλει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη φάση των «16» του Champions League θα παραταχθεί η Λεβερκούζεν την Τετάρτη στο «Γ. Καραϊσκάκης» απέναντι στον Ολυμπιακό, όπως τόνισε ο Αθλητικός Διευθυντής της γερμανικής ομάδας, Σίμον Ρόλφες, ο οποίος μεταξύ άλλων επισήμανε ότι περιμένει να δει ίδιο αγωνιστικό στιλ από τους «ερυθρόλευκους».

«Η πρόκριση θα κριθεί στο γήπεδό μας, όμως τα θεμέλια για την πρόκριση στην επόμενη φάση πρέπει να τα βάλουμε με μια κορυφαία εμφάνιση στον Πειραιά. Πάντα λέγαμε πως στόχος μας είναι να μπούμε στις 16 καλύτερες ομάδες του Champions League. Το να το πετύχουμε αποτελεί από μόνο του μεγάλο κίνητρο.

Αυτό ο στόχος θα μας βοηθήσει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι. Μας περιμένει η ίδια ατμόσφαιρα στον Πειραιά και το ίδιο στυλ παιχνιδιού από τον Ολυμπιακό», ανέφερε αρχικά ο Ρόλφες, προσθέτοντας:

«Για τον Ολυμπιακό αυτά τα ματς είναι τα παιχνίδια της χρονιάς. Θα προσπαθήσουν να μας πιέσουν από νωρίς και να κλέψουν μπάλες. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο υπάρχουν πολλές καταστάσεις ένας εναντίον ενός. Πρέπει να προσπαθήσεις να κυκλοφορήσεις σωστά και να παίξεις και κάθετα.

Δεν είναι απαραίτητο κάθε πάσα να βρίσκει στόχο, όμως έτσι σπρώχνεις τον αντίπαλο στο άλλο μισό του γηπέδου. Αν παίξουμε επιθετικά, θα δημιουργήσουμε και τις ευκαιρίες μας».