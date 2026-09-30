Σύμφωνα με πληροφορίες από ιταλικά Μέσα, η Ρόμα του Λούκα Ντόντσιτς έχει έρθει σε κατ’ αρχήν συμφωνία με την πλευρά του 35χρονου Καναδού φόργουορντ-σέντερ Κέλι Ολίνικ, που κυκλοφορεί ελεύθερος από το καλοκαίρι.

Έτοιμη να πραγματοποιήσει μία από τις μεταγραφικές «βόμβες» του καλοκαιριού είναι η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον Δ’ Όμιλο του EuroCup, που σύμφωνα με πληροφορίες έχει φτάσει σε κατ’ αρχήν συμφωνία με τον πολύπειρο Καναδό διεθνή Κέλι Ολίνικ, ο οποίος έχει καταγράψει συνολικά 842 παιχνίδια στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, φορώντας τα χρώματα οκτώ διαφορετικών ομάδων στη διάρκεια της καριέρας του.

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