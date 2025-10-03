Οι παίκτες της Ρόμα είχαν τρεις ευκαιρίες να σκοράρουν με πέναλτι ενάντια στη Λιλ, και να ισοφαρίσουν τον αγώνα, αλλά τις έχασαν και τις τρεις…

Η Λιλ πήρε τεράστια εκτός έδρας νίκη ενάντια στη Ρόμα, με τους «τζαλορόσι» να έχουν τρεις ευκαιρίες για να κάνουν στα τελευταία λεπτά τον αγώνα 1-1 , αλλά να τις σπαταλούν όλες!

Βλέπετε, οι Ρωμαίοι κέρδισαν πέναλτι, με τον Ντόβμπικ να το εκτελεί δύο φορές, αλλά να βλέπει τον Οζέρ να τον σταματά δις, κάνοντας, όμως, παράβαση σε ισάριθμες περιπτώσεις.

Κάπως έτσι, την τρίτη εκτέλεση ανέλαβε ο Σουλέ, που είδε εκ νέου τον τερματοφύλακα των «λιλουά» να αποκρούει, αυτήν τη φορά νόμιμα, κρατώντας το 1-0.