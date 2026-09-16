«Καμπάνα» σε 16 οπαδούς της Ρόμα επέβαλε η αστυνομία της ιταλικής πρωτεύουσας για τους φασιστικούς χαιρετισμούς που έκαναν στις εξέδρες του «Ολίμπικο» κατά την διάρκεια της αναμέτρησης με την Αταλάντα στις 5 Σεπτεμβρίου. Η Ρόμα επικράτησε τότε 2-1 με ανατροπή στα τελευταία λεπτά.

Στους συγκεκριμένους φιλάθλους επιβλήθηκε απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα της Ιταλίας με τη διάρκεια των ποινών να κυμαίνεται από ένα ως πέντε χρόνια.

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