Ονειρικό ντεμπούτο πραγματοποίησε ο μόλις 16 Μαΐων, Αντόνιο Αρένα στον αγώνα της Ρόμα απέναντι στην Τορίνο, για το Κύπελλο Ιταλίας.

Ο ταλαντούχος επιθετικός μπήκε ως αλλαγή στην αναμέτρηση στο 80ο λεπτό και κατάφερε στην πρώτη του επαφή με την μπάλα να σκοράρει με κεφαλιά κόντρα στην «Γκρανάτα», ισοφαρίζοντας προσωρινά το ματς σε 2-2.

Και μπορεί εν τέλει οι «τζιαλορόσι» να ηττήθηκαν από την Τορίνο με 3-2 σκορ, ωστόσο σε αυτό το ματς κέρδισαν τον 16χρονο άσο, ο οποίος, όπως ήταν φυσικό, αποθεώθηκε από την εξέδρα στο «Ολίμπικο».

16 year old Antonio Arena scored with his first-ever professional touch! ❤️‍🔥#RomaTorino pic.twitter.com/oECK7GhkXD — Lega Serie A (@SerieA_EN) January 14, 2026

16-YEAR-OLD ANTONIO ARENA SCORES WITH HIS FIRST TOUCH IN PROFESSIONAL FOOTBALL! 🤯🤯🤯#RomaTorino 2-2 pic.twitter.com/E0TBlH6XPb — Lega Serie A (@SerieA_EN) January 13, 2026

Ποιος είναι ο νέος ήρωας των οπαδών της Ρόμα

Ο Αντόνιο Αρένα θεωρείται στην ηλικία του ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Είναι Ιταλο-Αυστραλός, έχει ύψος 1.88μ. και είδε το πρώτο φως της ημέρας στις 10 Φεβρουαρίου 2009 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Αγωνίζεται στη θέση του επιθετικού, ξεκινώντας να παίζει ποδόσφαιρο σε τοπικές ακαδημίες στην Αυστραλία, όπως οι Western Sydney Wanderers και η M&U Football Academy.

Το 2022 μετακόμισε στην Ιταλία και ενσωματώθηκε στην ακαδημία της Πεσκάρα, καταφέρνοντας πολύ γρήγορα να ξεχωρίσει για τις επιδόσεις του.

Στις 15 Φεβρουαρίου 2025 έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Pescara στη Serie C, καταφέρνοντας να πετύχει με το… καλημέρα γκολ.

Έτσι έγινε ο πρώτος παίκτης της γενιάς του (2009) που βρίσκει δίχτυα σε επαγγελματικό ματς στην Ιταλία, σπάζοντας ένα ρεκόρ που κατείχε ο Μάρκο Βεράτι.

Το καλοκαίρι υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τη Ρόμα και εντάχθηκε αρχικά στην ομάδα νέων (Primavera), με την προοπτική να προωθηθεί κάποια στιγμή στην πρώτη ομάδα.

Για να φτάσουμε στη χθεσινή βραδιά, όπου κατάφερε να σκοράρει στο επαγγελματικό του ντεμπούτο με τους «τζιαλορόσι», μπαίνοντας με το… καλημέρα στις καρδιές των φιλάθλων της Ρόμα.

Ο Αρένα αξιοποιώντας τη διπλή του ιθαγένεια έχει διεθνές παρελθόν σε επίπεδο νέων με την Αυστραλία U16 και την Ιταλία U16/U17.

Τα δυνατά του στοιχεία είναι η εκτελεστική του δεινότητα και η ικανότητά του να βρίσκει χώρο μέσα στο «κουτί».