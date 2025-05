Ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, θα είναι όπως όλα δείχνουν ο αντικαταστάτης του Κλαούντιο Ρανιέρι στην τεχνική ηγεσία της Ρόμα. Σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ από την Ιταλία και όπως αναφέρει ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών προχωρούν με γοργούς ρυθμούς και σύντομα ενδέχεται να υπάρξει οριστική συμφωνία.

Ο Γκασπερίνι μετά από 9 έτη στην Αταλάντα αναμένεται εκτός συγκλονιστικού απροόπτου να αποχωρήσει. Ο πολύπειρος τεχνικός έχει ήδη κάνει έναν πρώτο κύκλο διαπραγματεύσεων με τους «τζαλορόσι», οι οποίοι του προσφέρουν συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών.

Ο 67χρονος προπονητής νιώθει πως ο άκρως επιτυχημένος κύκλος του στους «μπεργκαμάσκι» έχει κλείσει. Θεωρεί μάλιστα πως η πρόκληση της Ρόμα είναι μεγάλη και τα τελευταία νέα συνηγορούν πως οι δύο πλευρές θα οδηγηθούν σε συμφωνία τις επόμενες ώρες.

