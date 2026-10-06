Μπορεί ο Ζόρζε Ζεσούς να επιχείρησε να ρίξει τους τόνους και να αφήσει ανοιχτή την πόρτα της Εθνικής Πορτογαλίας στον Κριστιάνο Ρονάλντο, χωρίς ωστόσο να… απολογηθεί για το οτιδήποτε, μια νέα πληροφορία έρχεται να περιπλέξει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ρούι Σάντος του CNN Portugal, ο Ρονάλντο φέρεται να έχει ξεκαθαρίσει πως δεν προτίθεται να επιστρέψει στην Εθνική ομάδα όσο ο Ζόρζε Ζεσούς παραμένει στην τεχνική ηγεσία.

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