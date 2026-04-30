Η Αλ Νασρ έκανε αποφασιστικό βήμα τίτλου με το 2-0 απέναντι στην Αλ Αχλί, όμως το παιχνίδι δεν τελείωσε στο σφύριγμα της λήξης. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που έφτασε τα 970 γκολ καριέρας, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας έντασης που προκλήθηκε από τον Μερίχ Ντεμιράλ.

Ο αμυντικός της Αλ Αχλί, εμφανώς εκνευρισμένος από την ήττα, επιχείρησε να απαντήσει στους οπαδούς της Αλ Νασρ δείχνοντας το μετάλλιο του ασιατικού Τσάμπιονς Λιγκ που έχει κατακτήσει, θέλοντας να «πικάρει» τους αντιπάλους.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr