Δήλωση που προκαλεί μεγάλη αίσθηση έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο! Λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Ισπανία (6/7, 22:00) για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο 41χρονος σούπερ σταρ της Αλ Νασρ αποκάλυψε πως το Μουντιάλ που διεξάγεται σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά θα είναι το τελευταίο της τεράστιας καριέρας του!

Με αυτή τη δήλωση έβαλε τέλος σε κάθε συζήτηση για συμμετοχή του σε προσεχή κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση.

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