Λίγο περισσότερο από δύο μήνες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου (11/6- 19/7), ο Ρονάλντο έχρισε τη Βραζιλία φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

Το «φαινόμενο» επισκέφτηκε τους παίκτες, πριν το φιλικό με την Κροατία, και τόνισε ότι η τωρινή ομάδα έχει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να λάμψει στη διεθνή σκηνή υπό την καθοδήγηση του Κάρλο Αντσελότι:

«Η εθνική ομάδα έχει απίστευτο ταλέντο και έναν εντυπωσιακό προπονητή. Είμαι σίγουρος ότι θα βελτιώσει τις μικρές λεπτομέρειες που εξακολουθούν να λείπουν πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι φανταστικό να βλέπεις αυτή την ατμόσφαιρα και αυτή την αρμονία, να βλέπεις όλους τους παίκτες σε αυτή τη στιγμή έντασης πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι υπέροχο που ήρθα εδώ για να το βιώσω αυτό και να τους μεταφέρω ένα μήνυμα αισιοδοξίας», είπε.

Τόνισε επίσης την ιστορική πίεση στους ώμους των Βραζιλιάνων παικτών, ενώ επιβεβαίωσε τον χαρακτηρισμό τους ως φαβορί:

«Νομίζω ότι η εθνική ομάδα της Βραζιλίας θα είναι πάντα το φαβορί. Έχουμε ακόμα τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, το ξέρουν και είναι σημαντικό να ενεργήσουν ανάλογα».