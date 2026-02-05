Ντόμινο συζητήσεων έχει προκαλέσει η κυκλοφορία εικόνων στα social media που δείχνουν αφίσες εξαφάνισης με το πρόσωπο του Κριστιάνο Ρονάλντο σε δρόμους της Σαουδικής Αραβίας.

Στις αφίσες, ο 41χρονος σούπερ σταρ παρουσιάζεται σα να έχει «χαθεί», με το περιεχόμενο να σατιρίζει την απουσία του από πρόσφατες προπονήσεις και αγώνες της Αλ Νασρ.

Το κείμενο των αφισών κάνει ειρωνική αναφορά σε έναν «άνδρα που περνά περίοδο υπερβολικού κλάματος και η οικογένειά του τον αναζητά», αναδεικνύοντας χιουμοριστικά τις απουσίες του από τα γήπεδα.

