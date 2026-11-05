Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποφάσισε να γράψει τον επίλογο μιας μυθικής διεθνούς πορείας, ανακοινώνοντας τηνν αποχώρησή του από την Εθνική Πορτογαλίας.

Στα 41 του χρόνια, ο άνθρωπος που ταύτισε το όνομά του με την σύγχρονη ιστορία της Εθνικής ομάδας της χώρας του παραδίδει την φανέλα με το Νο.7 έπειτα από 23 χρόνια γεμάτα από ρεκόρ, συγκινήσεις και τίτλους «Η Πορτογαλία θα είναι πάντα μέσα μου», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα της αποχαιρετιστήριας ανάρτησής του.

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